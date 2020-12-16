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بعد تقشي فيروس كورونا.. إندونيسيا تواجه مشكلة تزايد النفايات الطبية

أكد المعهد الإندونيسي للعلوم أنه بعد تفشي فيروس كورونا، فإن البلاد أصبحت تواجه مشكلة كبيرة؛ بسبب زيادة النفايات الطبية، حيث تلجأ الكثير من المراكز الصحية للتخلص من هذه النقايات بطرق غير قانونية.

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