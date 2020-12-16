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الخارجية الأميركية ومعاهد البحث الكبرى عرضة للاختراق الإلكتروني.. من الفاعل يا ترى؟

أصبحت الخارجية الأميركية ومعاهد البحث الكبرى ذات القيمة العلمية هدفا للاختراق الإلكتروني، وتعتقد المصادر الأمنية الأميركية أن جهاز الاستخبارات الروسي هو المهندس الأساسي لهذه الهجمات.