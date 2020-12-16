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الحصاد (2020/12/15)

ناقش حسن جمول في “الحصاد” (2020/12/15) إقرار زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ بفوز بايدن. اتساع نطاق الهجمات الإلكترونية على الوكالات الحكومية الأميركية. أنقرة تؤكد أن العقوبات تضر بروح التحالف.