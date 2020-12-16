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الجزيرة في قلب هواوي وقادتها يؤكدون استهدف سياسيين أميركيين للشركة الصينية العملاقة

في سابقة هي الأولى من نوعها، سمحت قيادات عملاق التكنولوجيا الصينية “هواوي” للجزيرة بالدخول لمقرها الرئيسي، وأكدت إدراكها أن الحرب التي تتعرض لها من قبل واشنطن يقف ورائها سياسيون أميركيون.