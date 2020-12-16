02:09

إنجلترا تدخل مرحلة إغلاق جديدة وصفت بالأكثر صرامة للحد من انتشار كورونا

تدخل مناطق عديدة في إنجلترا مرحلة جديدة من القيود هي الأكثر صرامة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، بعد تحذيرات مسؤولي الصحة من أن الإصابات تزيد بمقدار الضعف كل 7 أيام.