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هجوم بقارب مفخخ يستهدف ناقلة وقود في ميناء جدة

قال بيان لوزارة الطاقة السعودية إن هجوم بقارب مفخخ نتج عنه اشتعال حريق صغير بناقلة وقود في ميناء جدة، جاء هذا بعد ساعات من إعلان شركة “هافنيا” للشحن عن إصابة ناقلة نفط تابعة لها قبالة الميناء السعودي.