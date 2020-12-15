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24:23
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/14)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/14) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاتهامات الأميركية لروسيا بعمليات اختراق استهدفت العديد من المواقع الحكومية الأميركية.
14/12/2020
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