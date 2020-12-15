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مجموعة العمل المالي تُبقي باكستان في القائمة الرمادية لمكافحة الإرهاب

أبقت مجموعة العمل المالي الدولية -المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال- باكستان في القائمة الرمادية، رغم الجهود التي تقول إسلام آباد إنها تبذلها في مكافحة الإرهاب.