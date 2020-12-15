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49:58

للقصة بقية- السودان حصاد ديسمبر

تناولت حلقة (2020/12/14) من برنامج “للقصة بقية” الذكرى الثانية لثورة ديسمبر في السودان، وسط خلفات بين شركاء السلطة المدنيين والعسكريين، وبحثت عن المسؤول عن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.
14/12/2020
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