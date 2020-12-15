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تسعى للوصول إلى 100 مليون شخص.. تدشين التطعيم بلقاح كورونا في أميركا

دشنت الولايات المتحدة أوسع حملة تطعيمات أطلقتها في تاريخها، بتطعيم الممرضة الأميركية ساندرا لندسي بلقاح كورونا في مستشفى بنيويورك، ويهدف البرنامج الأميركي للتطعيم ضد كورونا للوصول إلى 100 مليون شخص.