03:20

تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية

صوّت أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة لصالح تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة. وقال بايدن إن نتيجة تصويت المجمع انتصار للديمقراطية، داعيا للوحدة من أجل مواجهة التحديات، وعلى رأسها جائحة كورونا.