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03:09

المسلمات المحجبات يشكون من تعرضهن للاتهامات في فرنسا بسبب لبسهن

مع تصاعد العمليات الإرهابية في فرنسا وما يرافقها من وصم للمسلمين، يعيش معتنقو الإسلام من الفرنسيين وضعا خاصا، ويشكو من تعرضهم للاتهام خاصة النساء المحجبات منهن.
14/12/2020
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