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العفو الدولية وأوميغا للأبحاث تطالبان بوضع حد لتجارة التعذيب

دعت منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوميغا للأبحاث في تقرير لهما دول العالم لوضع قيود على تجارة المعـدات المستخدمة في عقوبة الإعدام والتعذيب.