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02:33
الاحتلال يستخدم سياسة تعذيب الأطفال الفلسطينيين أثناء التحقيق
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 3 أشقاء فلسطينيين في ظروف صعبة داخل المعتقل، وتؤكد مؤسسات حقوقية أن سلطات الاحتلال عادت لاستخدام سياسة التعذيب خلال التحقيق مع الأطفال الفلسطينيين.
15/12/2020
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