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الاحتلال يستخدم سياسة تعذيب الأطفال الفلسطينيين أثناء التحقيق

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 3 أشقاء فلسطينيين في ظروف صعبة داخل المعتقل، وتؤكد مؤسسات حقوقية أن سلطات الاحتلال عادت لاستخدام سياسة التعذيب خلال التحقيق مع الأطفال الفلسطينيين.