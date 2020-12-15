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02:04
الاحتلال الإسرائيلي يجرف مدخل مقبرة اليوسفية في القدس المحتلة
بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجريف المدخل المؤدي الى مقبرة اليوسفية الملاصق للمسجد الأقصى تمهيدا لإقامة حديقة توراتية على جزء تابع للمقبرة، والذي يضم رفات شهداء الجيش الأردني الذين استشهدوا عام 1967.
15/12/2020
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