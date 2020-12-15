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افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة الكويتي

افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي الجديد بعد الانتخابات الأخيرة، مشددا على ضرورة أداء النواب لما انتخبهم له الشعب من الذود عن حرياته ومصالحه بأمانة وإخلاص.
15/12/2020
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