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أمير قطر يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتماعا في الدوحة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ناقش أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين، وأكد أمير قطر على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية.