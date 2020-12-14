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وسط توقعات تميل لصالح بايدن.. المجمع الانتخابي يصوت لاختيار الرئيس الأميركي القادم

تعيش الولايات المتحدة يوما حاسما آخر على وقع انعقاد المجلس الانتخابي في كل الولايات لاختيار الرئيس القادم للبلاد، وتشير التوقعات إلى أن غالبية اصوات المجمع ستذهب لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.