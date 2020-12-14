البث الحي
02:23

وسط توقعات تميل لصالح بايدن.. المجمع الانتخابي يصوت لاختيار الرئيس الأميركي القادم

تعيش الولايات المتحدة يوما حاسما آخر على وقع انعقاد المجلس الانتخابي في كل الولايات لاختيار الرئيس القادم للبلاد، وتشير التوقعات إلى أن غالبية اصوات المجمع ستذهب لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.
14/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

المسلمات المحجبات يشكون من تعرضهن للاتهامات في فرنسا بسبب لبسهن

03:09
(الجزيرة)

تسعى للوصول إلى 100 مليون شخص.. تدشين التطعيم بلقاح كورونا في أميركا

02:13
(الجزيرة)

أمير قطر يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

01:22
(الجزيرة)

هجوم بقارب مفخخ يستهدف ناقلة وقود في ميناء جدة

02:38
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

المسلمات المحجبات يشكون من تعرضهن للاتهامات في فرنسا بسبب لبسهن

03:09
(الجزيرة)

تسعى للوصول إلى 100 مليون شخص.. تدشين التطعيم بلقاح كورونا في أميركا

02:13
(الجزيرة)

أمير قطر يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

01:22
(الجزيرة)

هجوم بقارب مفخخ يستهدف ناقلة وقود في ميناء جدة

02:38
المزيد من التقارير الإخبارية

المسلمات المحجبات يشكون من تعرضهن للاتهامات في فرنسا بسبب لبسهن

(الجزيرة)

تسعى للوصول إلى 100 مليون شخص.. تدشين التطعيم بلقاح كورونا في أميركا

(الجزيرة)

أمير قطر يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

(الجزيرة)

هجوم بقارب مفخخ يستهدف ناقلة وقود في ميناء جدة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

غارديان: سوري عانى التعذيب في سجون دمشق التقى بجلاده صدفة في متجر بألمانيا

البني يتحدث لوسائل الإعلام أمام صور ضحايا النظام السوري خلال احتجاج خارج محكمة كوبلنز في 4 يونيو/حزيران الماضي (الفرنسية)

الخطوة قبل الأخيرة.. أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتأرجحة يصوتون لبايدن

لم يبقَ أمام بايدن إلا انعقاد الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل قبل تنصيبه في 20 من الشهر ذاته (الفرنسية)

أنقرة توعدت بردّ مناسب.. واشنطن تفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة "إس-400" الروسية

منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" خلال تدريب عسكري بمنطقة كاليننغراد في أغسطس/آب الماضي (رويترز)

بينهم السيدة فاطمة الزهراء وسيبويه والبخاري والوزير العلقمي.. الموت كمداً وأبرز من اختطفهم في التاريخ الإسلامي