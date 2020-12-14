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24:03
نشرة الثامنة “نشرتكم” 2020/12/13
رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2020/12/13) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها ملاحقة النشطاء على منصات التواصل الفلسطينية لمشاهير التواصل المطبعين.
13/12/2020
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