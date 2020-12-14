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18:58

نافذة من واشنطن (2020/12/14)

تابعت ليلى الشيخلي في “نافذة من واشنطن” (2020/12/14) تطورات المشهد الأميركي وتداعيات الانتخابات الرئاسية، حيث جدد الرئيس دونالد ترامب مهاجمته للانتخابات، وذلك قبل تصويت مرتقب غدا للمجمع الانتخابي.
13/12/2020
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