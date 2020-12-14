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مصممة فلسطينية تدمج بين صورها عن الواقع وشخصيات كرتونية

تعمل المهندسة والمصورة أسيل أبو رميلة بأسلوبها الخاص في التصوير والتصميم على الدمج بين الواقع في فلسطين ومدينة القدس من جهة، وشخصيات كرتونية من جهة ثانية؛ بهدف نشر الرواية الفلسطينية للحياة في فلسطين.