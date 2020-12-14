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في الأردن.. أول مزرعة للذهب الأحمر

استطاع المزارع عادل صبح تدشين أول مزرعة للزعفران في جرش شمال الأردن، في تجربة واعدة لإدخال هذا النوع من النباتات لبلاد الشام. ولا يعرف كثير منا أن المقصود بالذهب الأحمر في الأردن هو الزعفران.