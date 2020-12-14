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سوريا.. توثيق الهوية المعمارية للمنازل الدمشقية القديمة

الحفاظ على الهوية المعمارية للمنازل الدمشقية القديمة هدف يسعى لتحقيقه عدد من السوريين الذين أخذوا على عاتقهم توثيق هذه الهوية، بهدف حمايتها من الاندثار.