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جدل بشأن العقوبات الفردية ضد أفراد محسوبين على جماعات وأنظمة

تفرض الدول الكبرى أو الكيانات الإقليمية والدولية أحيانا عقوبات على أفراد، عادة ما ينتسبون بشكل أو بآخر لجماعات أو دول توصف بالمارقة. وترتبط العقوبات غالبا بتعاملات المستهدفين المصرفية.