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تمديد المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق بشأن البريكست

قررت بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمديد المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد البريكست. فبريطانيا ترفض إلزامها بقوانين الاتحاد بدعوى أنها ستصبح مستقلة اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.