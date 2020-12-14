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تحديات جديدة أمام الرياض بعد استهداف ناقلة نفط بسواحل جدة

رغم أن الرياض لم توجه الاتهام لأي جهة بالمسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط ترسو بميناء جدة، ورغم أن الحوثيين لم يعلنوا مسؤوليتهم عنه لغاية الآن، فإن هذا الهجوم يضع الرياض أمام تحديات جديدة.