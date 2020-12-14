search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
25:49
المرصد.. منصب نائب الرئيس والبطة العرجاء متلازمان للانتخابات الأميركية
سلط “المرصد” بحلقته بتاريخ (2020/12/14) الضوء على منصب نائب الرئيس الأميركي والتغيرات التي طرأت بفضل التباين بين طبيعة شخصيات من تبوأ هذا المنصب،
14/12/2020
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
فوق السلطة 211 – من يعرقل المصالحة؟
play
25:05
فوق السلطة 210– نوبل للشالوم ودعاء السيسي
play
25:28
فوق السلطة 209 – يا هلا بالضيف.. نتنياهو
play
25:25
فوق السلطة 208 – انتقال المسجد الأقصى من القدس إلى السعودية
play
25:18
مقاطع حول هذه القصة
فوق السلطة 211 – من يعرقل المصالحة؟
play
25:05
فوق السلطة 210– نوبل للشالوم ودعاء السيسي
play
25:28
فوق السلطة 209 – يا هلا بالضيف.. نتنياهو
play
25:25
فوق السلطة 208 – انتقال المسجد الأقصى من القدس إلى السعودية
play
25:18
المزيد من أخرى
بين ترامب وبايدن.. ما حكاية البطة العرجاء؟
فوق السلطة 211 – من يعرقل المصالحة؟
المصالحة الخليجية والفتنة.. حرص سعودي قطري وصمت إماراتي
فوق السلطة 210– نوبل للشالوم ودعاء السيسي
الأكثر قراءة
غارديان: سوري عانى التعذيب في سجون دمشق التقى بجلاده صدفة في متجر بألمانيا
الخطوة قبل الأخيرة.. أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتأرجحة يصوتون لبايدن
أنقرة توعدت بردّ مناسب.. واشنطن تفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة "إس-400" الروسية
القصة الكاملة لاعتقال صدام حسين.. تعرف على حقيقة مخبئه ورمزيته ولماذا لم يقاوم القوة الأميركية المهاجمة؟