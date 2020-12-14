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المرصد.. منصب نائب الرئيس والبطة العرجاء متلازمان للانتخابات الأميركية

سلط “المرصد” بحلقته بتاريخ (2020/12/14) الضوء على منصب نائب الرئيس الأميركي والتغيرات التي طرأت بفضل التباين بين طبيعة شخصيات من تبوأ هذا المنصب،