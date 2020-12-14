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بعد طول انتظار.. أميركا تبدأ تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا

انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية أكبر عملية توزيع للقاحات في تاريخها، حيث تم تسخير أعداد هائلة من الطائرات والشاحنات لتوزيع اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر على مئات المستشفيات والصيدليات،