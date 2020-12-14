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بسبب أزمة كورونا تهاوي قيمة السجاد الأفغاني

ما يزال السجاد اليدوي الأفغاني مصدرا لجذب المشترين، مما جعله أحد الصادرات الرئيسية لأفغانستان. ومع تصاعد أزمة كورونا، هوت مبيعات السجاد إلى النصف، ما جعل هذه الحرفة أقل ربحا للعاملين فيها.
14/12/2020
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