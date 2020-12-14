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انفجار في ناقلة نفط أثناء تفريغ شحنتها بميناء جدة السعودي

أعلنت شركة “هافنيا” للشحن إصابة ناقلة نفط تابعة لها، ترفع علم سنغافورة قبالة ميناء جدة السعودي. وقالت الشركة إن الناقلة أصيبت من مصدر خارجي مجهول؛ مما أدى إلى اشتعال النار فيها.