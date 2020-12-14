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المُتحرّي-الطريق إلى الساحل الغربي

تناول التحقيق الاستقصائي ضمن برنامج “المتحري” في حلقته الأولى (2020/12/13)، التمدد الإماراتي في السواحل اليمنية، وركز على القوات المتواجدة في السواحل اليمنية والمدعومة من أبو ظبي.
13/12/2020
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