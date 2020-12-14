01:41

المعارضة الفنزويلية تنظم استفتاء عبر الإنترنت بشأن حكم الرئيس مادورو

نظمت المعارضة الفنزويلية في الداخل والخارج استفتاء عبر الإنترنت على حكم الرئيس نيكولاس مادورو بعد أكثر من أسبوع على الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها أنصاره.