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المتحري يكشف كواليس التمدد الإماراتي على ساحل البحر الأحمر

بثت قناة الجزيرة التحقيق الأول من برنامج “المتحري” الذي يقدمه الزميل جمال المليكي. وكشف التحقيق بوثائق تنشر لأول مرة خفايا وكواليس التمدد الإماراتي على ساحل البحر الأحمر في اليمن.