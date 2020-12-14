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السودان.. تراجع وكساد في طباعة الصحف الورقية

تواجه الصحف السودانية حالة من الكساد بسبب الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع تكلفة الطباعة، والمنافسة القوية من المواقع الإلكترونية. وقد أدى ذلك إلى إغلاق بعض تلك الصحف والاستغناء عن العشرات من الصحفيين.