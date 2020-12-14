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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وثمة ملفات عدة تنتظر الحكومة الجديدة للبت فيها، على رأسها مواصلة جهود مكافحة الفساد.