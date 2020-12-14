57:21

الحصاد.. 2020/12/13

سلطت خديجة بن قنة في ملف الحصاد بتاريخ (2020/12/13)، الضوء على عدة قضايا، أبرزها ما كشفه برنامج “المتحري” من سعي الإمارات للسيطرة على سواحل اليمن الغربية، وكذلك تطورات المشهد الانتخابي في أمبركا.