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57:21
الحصاد.. 2020/12/13
سلطت خديجة بن قنة في ملف الحصاد بتاريخ (2020/12/13)، الضوء على عدة قضايا، أبرزها ما كشفه برنامج “المتحري” من سعي الإمارات للسيطرة على سواحل اليمن الغربية، وكذلك تطورات المشهد الانتخابي في أمبركا.
13/12/2020
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