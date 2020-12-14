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التصويت الحاسم لانتخاب الرئيس الأميركي ونائبه

يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب الرئيس ونائبه، ويمنح أعضاء المجمع أصواتهم للمرشح الفائز بأغلب الأصوات الشعبية في الانتخابات التي جرت في الثالث من الشهر الماضي.