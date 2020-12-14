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التجارة عبر كردستان العراق تخضع لإجراءات رقابية مشددة

للعراق من جهة إقليم كردستان نحو 10 معابر دولية مع دول الجوار، وتخضع العمليات التجارية من خلال هذه المعابر لسلسلة إجراءات رقابية، هدفها الحفاظ على المواصفات التي تفرضها القوانين العراقية.
14/12/2020
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