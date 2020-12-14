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الأردن.. صناعة البسط التراثية

نسج البسط مهنة توارثتها سيدات منطقة مكاور في محافظة مأدبا عن أمهاتهن وجداتهن، يحولن خيوط الصوف إلى بسط بألوان وتصاميم تحاكي التراث الأردني الأصيل.