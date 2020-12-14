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أميركا تتعرض لحرب قرصنة استهدفت شركات عملاقة وسيادية

ما زالت الولايات المتحدة الأميركية تعيش على وقع الصدمة بعد عملية القرصنة الضخمة التي تعرضت لها كبريات الشركات فيها مثل غوغل ويوتيوب ومؤسسات تعمل مع جهات هامة وسيادية بالبلاد