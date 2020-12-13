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هجمات إلكترونية استهدفت شركات ومواقع إستراتيجية إسرائيلية

تحقق السلطات الإسرائيلية في سلسلة هجمات إلكترونية تعرضت لها شركات عامة وخاصة ومواقع إستراتيجية. مما أدى لتسرب معلومات شخصية عن آلاف الإسرائيليين، من بينهم شخصيات سياسية وأمنية رفيعة المستوى.