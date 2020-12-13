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مسار إعلامي لأكثر من 30 سنة.. صحفي الجزيرة عمر خشرم في ذمة الله

توفي صباح السبت في أحد مستشفيات العاصمة التركية أنقرة، زميلنا الصحفي عمر خشرم عن عمر ناهز 57 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا. وقد كان له تاريخ طويل من العمل الصحفي امتد أكثر من 30 سنة.