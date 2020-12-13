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للأسبوع الثالث.. مظاهرات بفرنسا احتجاجا على قانون الأمن الشامل

للسبت الثالث على التوالي، اجتاحت شوارع باريس تظاهرات عارمة احتجاجا على قانون “الأمن الشامل” الذي يرى الفرنسيون فيه تقييدا للحريات،