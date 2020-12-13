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قضية ريجيني.. أهمية المحاكمة بسبب وجود أدلة لا تدع مجالاً للشك

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن محاكمة المتورطين بمقتل الباحث جوليو ريجيني ستكون ذات أهمية دولية، وقد يشارك فيها مراقبون دوليون، رغم محاولات عديدة جرت من أطراف لم يسمها لمنع حدوث ذلك.