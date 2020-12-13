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فرنسا.. مظاهرات ضد قانون الأمن الشامل ومطالبة لاحترام الحريات

للأسبوع الثالث على التوالي، تخرج مظاهرات رافضة لقانون الأمن الشامل في فرنسا، احتجاجات تخللتها بعض المناوشات والمصادمات بين محتجين وقوات الأمن.