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غوتيريش يدعو لإعلان "حالة الطوارئ المناخية"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -خلال افتتاح قمة افتراضية تهدف إلى إعادة إطلاق الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري بعد 5 سنوات من اتفاق باريس- إلى إعلان “حالة الطوارئ المناخية”.