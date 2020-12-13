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ترامب: معركتنا بدأت الآن.. ماذا سيفعل بعد رفض دعوى إبطال الانتخابات في 4 ولايات؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر: “معركتنا بدأت الآن“، وأضاف أيضا “لقد حققت فوزا كاسحا في الانتخابات“. وقد جاءت تغريداته بعد ساعات من رفض المحكمة العليا دعوى لإبطال الانتخابات.