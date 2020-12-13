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تدهور الأوضاع الاقتصادية باليمن بعد انهيار سعر الريال

تدهورت الأوصاع المعيشية في اليمن بعد هبوط سعر الريال بالبلاد، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى 900 ريال وسط مخاوف من أن يبلغ 100، وتسبب هذا الهبوط غير المسبوق في ارتفاع كبير للأسعار والسلع اليومي