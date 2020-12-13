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اليابان.. خلطة التوابل التقليدية

يضيف اليابانيون إلى أطباقهم التقليدية خلطة من الفلفل الحار تسمى “شيتشيمي” وتعني خلطة التوابل السبعة التي تتوفر في جميع المتاجر والمطاعم. وما زال المتجر الذي ولدت فيه الخلطة ينتجها بنفس النكهة الأصلية.