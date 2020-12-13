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الحصاد 2020/12/12

ناقش عبد القادر عياض في “حصاد” 2020/12/12 عدة ملفات، من أبرزها تطورات إشكالية الانتخابات الأميركية بعد رفض المحكمة العليا قضية الطعن بنتائج الانتخابات، وانتقاد ترامب وفريقه الانتخابي لقرار المحكمة،

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