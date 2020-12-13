البث الحي
57:01

الحصاد 2020/12/12

ناقش عبد القادر عياض في “حصاد” 2020/12/12 عدة ملفات، من أبرزها تطورات إشكالية الانتخابات الأميركية بعد رفض المحكمة العليا قضية الطعن بنتائج الانتخابات، وانتقاد ترامب وفريقه الانتخابي لقرار المحكمة،
12/12/2020
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/12)

17:22
(الجزيرة)

الحصاد (2020/12/11)

57:18
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن-قاضي ولاية ويسكونسن يرفض محاولة ترامب إبطال النتائج

15:33
(الجزيرة)

النشرة الاقتصادية (2020/12/11)

09:50
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن (2020/12/12)

17:22
(الجزيرة)

الحصاد (2020/12/11)

57:18
(الجزيرة)

نافذة من واشنطن-قاضي ولاية ويسكونسن يرفض محاولة ترامب إبطال النتائج

15:33
(الجزيرة)

النشرة الاقتصادية (2020/12/11)

09:50
المزيد من النشرات الإخبارية

نافذة من واشنطن (2020/12/12)

(الجزيرة)

الحصاد (2020/12/11)

(الجزيرة)

نافذة من واشنطن-قاضي ولاية ويسكونسن يرفض محاولة ترامب إبطال النتائج

(الجزيرة)

النشرة الاقتصادية (2020/12/11)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاعتقال صدام حسين.. تعرف على حقيقة مخبئه ورمزيته ولماذا لم يقاوم القوة الأميركية المهاجمة؟

صدام حسين أثناء مثوله أمام محكمة عراقية (رويترز)

تحزم حقائبها وتبحث عن مستحقاتها المالية.. ميلانيا ترامب تتعجل مغادرة البيت الأبيض

لا تزال ميلانيا مستمرة في مهام السيدة الأولى حتى تغادر البيت الأبيض بعد 39 يوما (رويترز)

قصيدة تلاها أردوغان وأغضبت إيران.. تاريخ "العشق" والحنين الأذري على جانبي نهر آراس

أذريون من شمال نهر آراس السوفياتي يعبرون إلى جنوبه الإيراني مطلع 1990 قبل استقلال أذربيجان (الفرنسية)

بعد إعلانه بدء المعركة القضائية.. ترامب يدرس إقالة وزير العدل ومسؤولين آخرين وصدامات بمظاهرات مؤيدة له

مواجهات بين مؤيدين لترامب ومناوئين له في مدينة أولمبيا بولاية واشنطن (الفرنسية)